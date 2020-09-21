Somaspor'dan altın üçlük

SOMA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona Esenler Erokspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetle başlayan Somaspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Geçen sezon profesyonel kategoriye yükselip ilk yılında Play-Off finali oynama başarısı gösteren Soma, yeni sezona da grubun güçlü ekiplerinden Esenler'i gurbette yenerek başladı. Rotasını şampiyonluk olarak çizen siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, galibiyetlerin devamını getireceklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2020-09-21 13:21:05
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