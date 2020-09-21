Saruhanlı Belediyesinden sokak hayvanlarına destek

Saruhanlı'da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yeni beslenme üniteleri yerleştirildi.

Saruhanlı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin bir çok yerinde bulunan sokak hayvanları beslenme ünitelerini kontrol ederek mama ve su miktarını artırdı. Ayrıca bazı mahallelere yeni beslenme üniteleri bırakıldı. Kış mevsimine yaklaşılan şu dönemde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Ekiplerimize gerekli talimatı verdik. Can dostlarımız olarak nitelendirdiğimiz sokak hayvanlarını unutmadık. Sokaklardaki beslenme ünitelerimizin sayısını artırdık. Bu ünitelerin içine bıraktığımız mama ve su miktarını fazlalaştırdık. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.