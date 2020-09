Sarıgöl'de pekmez yapımına başlandı Diyetisyen Bengü Ünal, pekmezin faydalarını anlattı

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünün üretildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evlerde pekmez yapımına başlandı. Kış aylarında aşırıya kaçmamak kaydıyla pekmez tüketiminin faydalarını anlatan Diyet ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal, "Özellikle kış aylarında pekmez kansızlıktan kaynaklanan vücut ısınının düşmesini toparlayıp vücut ısısını artırmaya yardımcı olur" dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde pekmez yapımına başlandı. Özellikle kış aylarında tüketilen pekmezlerin yapılması için üzüm şıraları saatlerce kazanlarda kaynatılarak kavanozlara dolduruldu. Kararında tüketilen pekmezin şifa kaynağı olduğunu belirten Diyet ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal, "Özellikle kış aylarında pekmez kansızlıktan kaynaklanan vücut ısınının düşmesini toparlayıp vücut ısısını artırmaya yardımcı olur. İki tatlı kaşığı pekmez 29 kalori enerji verir. İki tatlı kaşığı toz şekerde ise 40 kalori vardır. Fakat toz şeker basit karbonhidrat olmakla beraber vitamin ve mineral açısından düşüktür. Pekmez ise kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, sodyum, bakır ve magnezyum minerallerini içerir. Doğal şeker içermesinden dolayı sindirime gerek kalmadan tüketildikten sonra kana karışmaktadır. En çok bilinen özelliği de demir açısından zengin olmasıdır. Bu da özellikle kansızlık problemi yaşayanların tüketmesi gereken bir besin olmasını sağlamaktadır. Besinlerle alınan demirin vücuttaki kullanımı yüzde 20 civarındadır. Bu oran oldukça düşüktür. Bu yüzden doğal bir besin grubu olan pekmezden her gün 12 tatlı kaşığı tüketmek kansızlık problemi olan kişiler için yeterli olacaktır" dedi.

Pekmezin kalsiyum açısından da zengin olduğunu belirten Ünal, "Pekmez aynı zamanda kalsiyum açısından da zengin olmasından dolayı gelişme çağındaki çocuklarda kemik gelişimleri için tüketmelerinde fayda vardır. Süt ve süt ürünlerinde sonra kalsiyum içeriği yüksek olan bir besindir. O yüzden süt ve süt ürünleri tüketemeyen kişiler iyi bir kalsiyum kaynağıdır" diye konuştu.

Şeker hastalığı olan kişilere uyarılarda bulunan Ünal, "Diyabet rahatsızlığı olan kişiler her gün tüketmeme şartıyla beraber 1 tatlı kaşığından fazla tüketmemelidirler. Ayrıca pekmez yüksek miktarda kalori içerdiğinden dolayı fazla tüketimi kilo alımına ve vücutta yağlanmaya sebep olacaktır. O yüzden porsiyon kontrolü yaparak dikkatli tüketilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Pekmezin oda ısısında saklanmasının doğru olacağını söyleyen Ünal, "Geleneksel olarak ev yapımı pekmezlerin sağlık açısından buzdolabı yerine oda ısısında ve güneş ışığı almayan bir yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kış aylarında sıkça tüketilen ve yöresel olarak adı üzüm köftesi olarak bilinen besindir. Üzüm şırası ve irmikten yapılan üzüm köftesinin içerinde ilave şeker bulunmamak ile beraber sağlıklı atıştırmalıkların en güzellerinden biridir. Ayrıca içeriğinde A, C, E vitaminleri ve demir, çinko, magnezyum mineralleri yönünden zengin olmasından dolayı antioksidan değeri yüksektir. Bu üzüm köftesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösterir" diye konuştu.

