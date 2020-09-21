Yunusemre’den Muradiye’de yol çalışması

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi’nde kilitli parke taşı döşeme ve bozulan yollarda düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi’nde yol düzenleme çalışmalarına başladı. Bir taraftan parke taşı döşeyen ekipler, diğer taraftan bozulan yollarda düzenleme çalışması yapıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımıza Muradiye Mahallesi ile devam ediyoruz. Çalışmalar belirli bir program dahilinde gerçekleştiriliyor. İhtiyacı olan tüm mahallelerde bu çalışma yapılacak. Amacımız vatandaşımızın ulaşımını daha rahat bir şekilde sağlamak” dedi.

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