Akhisarspor’da iki istifa birden

TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor’da Başkan Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu görevlerinden istifa ettiler.

Alınan bilgiye göre 3 veya 4 Ekim’de gerçekleşecek olağanüstü kongre öncesi Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu istifa etti. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede iki isim de aday olmayacak.

Öte yandan yeşilsiyahlılarda geçtiğimiz hafta sonu oynanan R.Y Bandırmaspor maçında futbolcular ilk 30 saniye hareketsiz kalarak topa müdahale etmemişlerdi. Maçın ardından konuşma yapan başarılı oyuncu Kadir Keleş, yaptıkları protestonun Akhisarspor yönetimine olduğunu ifade etmişti.

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