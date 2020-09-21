Manisa'da helikopterle yapılan denetimde 30 araç sürücüsüne ceza

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile yapılan trafik denetiminde, kural ihlali yapan 30 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında bulunan Akhisar-Salihli kara yolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopter destekli trafik denetimi yaptı. 14.00-16.00 saatleri arasında; 7 jandarma trafik timi, 2 motosikletli asayiş timi ve 5 jandarma asayiş timinden oluşan 38 personel ile trafik ihlalleri denetiminde 579 araç kontrol edildi. Trafik kuralı ihlali yapan 30 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. İlerleyen günlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi.

DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-09-21 18:31:51



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