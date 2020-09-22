Yasa dışı bulundurulan Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındı



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde yasa dışı bulundurulduğu tespit edilen Rhesus cinsi 2 maymunu koruma altına aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, doğal ortamından alınarak kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak ve bu sömürüyü azaltmak için mücadelesini sürdürüyor. Uluslararası Ticaretine İlişkin (CITES) Sözleşme gereği nesli tehlike altında olan yabani hayvanların beslenmesine izin vermeyen ekipler, Alaşehir ilçesindeki bir iş yerinde 2 Rhesus maymunu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Maymunları koruma altına ekipler, iş yeri sahibine 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uyguladı. Sağlık kontrolleri yapılan maymunlar, Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Ersan ERDOĞAN

2020-09-22 00:23:10



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