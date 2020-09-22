Yunusemre’deki Covid-19 tedbirleri görüşüldü

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Yunusemre ilçesi Covid19 salgınıyla mücadele faaliyetleri değerlendirildi.
Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgililer katıldı.
Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında Yunusemre İlçesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, çalışmalar hakkında Vali Karadeniz’e brifing verildi.
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