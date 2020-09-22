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Kulağından canlı sinek çıktı Hayatının şokunu yaşadı Kulağından gelen ses uyutmadı doktora gitti canlı sinek çıkarıldı Recep Korkmaz: “Kulağımdaki ses beni uyutmadı” Op. Dr. Muhammet Yeniay: “Sineği canlı çıkardık”

İHA

Kulağından canlı sinek çıktı Hayatının şokunu yaşadı Kulağından gelen ses uyutmadı doktora gitti canlı sinek çıkarıldı Recep Korkmaz: “Kulağımdaki ses beni uyutmadı” Op. Dr. Muhammet Yeniay: “Sineği canlı çıkardık”

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki Recep Korkmaz’ın incir toplarken kulağına giren sinek, ilçedeki özel bir hastanede bir gün sonra canlı olarak çıkarıldı.
Kırsal Poyraz Mahallesi’ndeki bahçesinde bulunan ağaca incir toplamak için çıkan Recep Korkmaz’ın kulağından pır pır sesleri gelmeye başladı. Kulağındaki ses nedeniyle geceyi uykusuz geçiren Korkmaz, soluğu ilçedeki özel bir hastanenin Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde aldı. Operatör Doktor Muhammet Yeniay tarafından muayene edilen 66 yaşındaki çiftçi Recep Korkmaz’ın kulağında canlı bir sinek tespit edildi. Gittiği hastanede hayatının şokunu yaşayan Korkmaz’ın kulağına giren sinek, Op. Dr. Yeniay tarafından canlı bir şekilde çıkarıldı.

“Kulağımda canlı bir sinek görünce şok oldum”
İncir toplamak için evinin bahçesinde bulunan ağaca çıktığını belirten Korkmaz, “Saat 16.00 sıralarında incir toplamak için bahçemizde bulunan incir ağacına çıktım. İncir toplarken bir vızıltı sesi duydum ve elimi kulağıma götürdüm. Elime bir şey gelmeyince incir toplamaya devam ettim ve daha sonra eve gittim. Eve gittikten bire süre sonra kulağımın içinden garip sesler gelmeye başladı. Bu sesten dolayı sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olunca mahalledeki bir akrabam 'Sen bir doktora git. Kulağının içine böcek veya başka bir şey girmiş olabilir. İhmal etme' dedi. Hemen Salihli’ye gelerek özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Yeniay’dan randevu aldım. Doktorun yanına girdim ve muayene oldum. Muayene esnasında karşımdaki ekrandan kulağımın içinde canlı bir sinek olduğunu gördüm ve adeta şok geçirdim. Doktorum büyükçe bir sineği kulağımın içinden çıkarttı. Allah’a şükür sinek çıkınca rahatladım” diye konuştu.

“İlk kez canlı bir sineği kulaktan çıkardım”
Korkmaz’ın kulağındaki sineği canlı bir şekilde çıkaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Yeniay ise “Recep Korkmaz adlı hastamız muayene olmaya geldiğinde sol kulağından pır pır şeklinde bir ses geldiğini söyledi. Bunun üzerinde hastamızın kulağında yabancı bir cisim olduğundan şüphelendik ve hemen gerekli muayenesini yaptık. Kulak içine kamera ile girdiğimizde sineği fark ettik ve kulağındaki sineği çıkarttık. Şu anda kulak zarı gayet güzel. İşitmesi ile ilgili de herhangi bir sorunu yok. Daha öncede buna benzer vakalarla karşılaşmıştım. Ancak ilk kez kulak içinde bir canlı sinekle karşılaştık" şeklinde konuştu.

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