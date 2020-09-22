Manisalı öğrenciler eğitime kuru üzüm ve mesir macunuyla başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, okulların yeniden açılacağı tarihte öğrencilere kuru üzüm ve mesir macunu dağıtma sözü yerine getirildi. Yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte Başkan Ergün'ün sözü üzerine il genelinde öğrencilere kuru üzüm ve mesir macunu dağıtıldı.

Türkiye genelinde okulların korona virüs önlemleri kapsamında tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından öğrencilere okulların açıldığı ilk gün için 40 dakikalık teneffüs sözü verilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de öğrencilere kuru üzüm ve mesir macunu dağıtacağını açıklamıştı. Okullarda yeni eğitim öğretim sezonunun korona virüs önlemleri kapsamında da olsa yeniden açılmasıyla birlikte Başkan Ergün'ün kuru üzüm ve mesir macunu sözü yerine getirildi. Şehzadeler ilçesinde bulunan İstiklal İlkokuluna giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Kiriş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, İstiklal İlkokulu Müdürü Gürsel Saka ile birlikte öğrencilere Başkan Ergün'ün sözü olan kuru üzüm ve mesir macunlarını dağıttı.



17 ilçede de dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün sözü olan kuru üzüm ve mesir macunları il genelinde bulunan okullarda öğrencilere ulaştırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Başkan Ergün adına kuru üzüm ve mesir macunlarını öğrencilere dağıttı. Tüm öğrencilere ve öğretmenlere iyi dersler dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, ders başı yapan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

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