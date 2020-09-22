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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Sağlık Sen’den sağlıkta şiddete tepki

İHA

Türk Sağlık Sen’den sağlıkta şiddete tepki

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu dün gece Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan şiddet olayına tepki göstererek, “Sağlıkta şiddete ağır yaptırım ve kesin çözüm için en kısa sürede somut adım atılmalıdır." dedi.
Dün gece Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta yakınları tarafından sağlıkçılara yönelik gerçekleştirilen şiddet olayına tepki gösteren Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, “Dün gece Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan insanı dehşete düşüren şiddet, durumun nasıl içinden çıkılmaz bir hal aldığını göstermektedir. Salgın döneminde bu yaşananlar karşısında pes doğrusu demek bile hafif kalmaktadır. Salgın döneminde şifa dağıtmak için tüm gücüyle hizmet üreten ellerin, kendi canlarını korumak için kapıyı tutarak gövdelerini siper etmeleri şiddetin ulaştığı boyut ve sağlık çalışanlarındaki etkisini göstermektedir. Bu vahşete uğrayan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve insanlıktan nasibini almamış saldırganların en ağır cezayla çarptırılmalarını istiyoruz. İhmali olanlardan da hesap sorulmalıdır. Yaşanan şiddet olayı hastanelerde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılmasını ve bu işin bizzat kolluk görevlileri tarafından yapılmasını mecbur kılmaktadır. Hastane polisi var ama ihtiyaç olan adeta hastane timidir.” dedi.

"Sağlık çalışanlarının tahammülü kalmadı"
Geçtiğimiz aylarda TBMM’de sağlıkta şiddete yönelik bir düzenlemenin hayata geçtiğini ancak düzenlemenin uygulamada hayata geçmediğini ve yaptırımların hissettirilmediğini dile getiren Dağlıoğlu şunları söyledi: “Bu nedenle sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi önerimiz süratle hayata geçirilmelidir. Buradaki herhangi bir suçun ertelemesi, paraya çevrilmesi imkansız hale getirilerek hapis cezası ile cezalandırılması gereklidir. Salgın sürecinde bile böylesine korkunç olayların yaşanması yaptırımların ne kadar ağır olması, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir. Kınamakla, unutmakla ve münferit bir olay gibi görmekle bu şiddetin ne sonu gelir ne de çalışan kendini güvende hisseder. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Virüsle mücadele mümkündür ama bu şekilde sağlıkta şiddete karşı mücadele etmek imkansızdır. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz; sağlıkta şiddete ağır yaptırım, kesin çözüm için en kısa sürede somut adım atılmalıdır.”

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