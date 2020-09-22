Akhisar’ın ilk bisiklet yolu açıldı

Akhisar Belediyesi, kentin ilk bisiklet yolunu Avrupa Hareketlilik Haftası’nda açtı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, öğrencilerin okullarına gitmek için kullandıkları yola yapılan bisiklet yolunun uluslararası standartlara göre oluşturulduğunu belirtti.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik’ teması ile gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Akhisar Belediyesi, kentin ilk bisiklet yolunun açılışını yaptı. Açılışa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile bisiklet sevdalısı pek çok vatandaş katıldı.



“Akhisar'ı bisikletli bir şehir haline getirmek istiyoruz"

1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir etkinlik düzenlediklerini ve bisiklet yoluyla da Akhisar halkına verdikleri sözü tuttuklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, “Akhisar, Türkiye genelinde bisiklet kullanımının oldukça fazla olduğu bir ilçe. Akhisar’ı bisikletli bir şehir haline getirmek, şehrimizde bisiklet kullanımını ve bisiklet yollarını arttırmak istiyoruz. Bunun için bir master planı hazırladık. Önümüzdeki günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne de sunacağız. Çünkü ilçe belediyesi olarak kendi imkanlarımızla bisiklet yollarını kent geneline yaymamızın pek imkanı yok. Bisiklet yollarını oluştururken amacımız, Akhisar’ın her hangi bir noktasındaki vatandaşımız, başka bir noktaya bisikleti vasıtasıyla ulaşım sağlarken rahat ve güvenli olan bisiklet yollarını kullansın istedik. Bugün açılışını yaptığımız bisiklet yolumuz, Akhisar’ın uluslararası standartlarda oluşturulan ilk bisiklet yolu. Göreve başladığımız günden beri bisiklet kullanımını tercih ediyoruz, tavsiye ediyoruz ve destek oluyoruz. Bunun 3 tane sebebi var. Sağlıklı yaşam için bisiklet oldukça faydalı bir ulaşım aracıdır. Aynı zaman da çevre kirliliğini büyük ölçüde azaltır. Hem de ekonomik olarak bütçenize fayda sağlar, benzin harcamanızı azaltır. Hem sağlığa hem çevreye hem de ekonominize iyi gelen bir ulaşım aracıdır bisiklet” diye konuştu.



“En sağlıklı ve en güvenli ulaşım aracı: bisiklet"

Bisikletin pandemi sürecinde de en sağlıklı ve en güvenli ulaşım aracı haline geldiğini ifade eden Başkan Dutlulu, oluşturulan bisiklet yolunun öğrencilerin okullarına ulaşımları için büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Başkan Dutlulu konuşmasına şöyle devam etti:

“Bisiklet yolunu öğrencilerimizin sıklıkla kullandıkları okullar yolu bölgemize yapmamızın nedenlerinden birisi de gençlerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarına ulaşımlarını sağlamak. Ben çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın bu yolu kullanacaklarına inanıyorum. Akhisar Belediyesi olarak biz bisiklet yollarının yapımına başladık ama önemli olan Akhisarlı vatandaşlarımızın bisiklet kullanması ve bisiklet yollarına sahip çıkması. Ben tüm hemşehrilerimizi bisiklet kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bisiklet yolumuz herkese hayırlı olsun.”

Trafikte bisiklet sürücülerine dikkat edilmesi konusunda diğer araç sürücülerine çağrı yapan Başkan Dutlulu, “Ben buradan araç sürücülerine de rica ediyorum; trafikte bisiklet sürücülerine lütfen dikkat edelim ve öncelik verelim. Özellikle çocuklarımız trafikte bisiklet kullanırken onlara karşı daha duyarlı ve anlayışlı davranalım. Bisiklet en güvenli ulaşım aracı ama lütfen trafik kurallarına dikkat edelim ve trafikte birbirimize karşı saygılı olalım” dedi.

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