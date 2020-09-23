Akhisarspor'da Özbey dönemi



AKHİSAR, (DHA)TFF 1'inci Lig'de kulüpte yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle olağanüstü kongre kararı alan Başkan Fatih Karabulut'un istifa ettiği Akhisarspor'da başkanlık görevine Evren Özbey getirildi. Yönetim kurulu toplantısında kulübün imza yetkileri kongreye kadar yönetim dışından göreve talip olan Evren Özbey'e verildi. Kardeşleriyle birlikte Özbey Hukuk ve Menajerlik Şirketi'ni yöneten Özbey'in firmasının Akhisarsporlu futbolcular Çekdar ve Bjarnason'un da menajerliğini yaptığı öğrenildi. Evren Özbey'in 3 veya 4 Ekim'de düzenlenecek olağanüstü kongrede de liste oluşturup başkanlığa talip olması bekleniyor. Akhisar'da Hüseyin Eryüksel 7 sezonluk Süper Lig dönemi dahil 10 yılı aşkın süre başkanlık yapmış, Fatih Karabulut geçen sezon Aralık 2019'da göreve gelmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar

2020-09-23 11:15:49



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