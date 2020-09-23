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Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, toplam 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Manisa ve Salihli narkotik ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik dün yol kontrolü gerçekleştirdi. İlçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi Bulunan uyuşturucu sonrası gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-09-23 16:42:58



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