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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için eğitim seferberliği

İHA

Akhisar’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için eğitim seferberliği

Akhisar Belediyesi, uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte Akhisarlı ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği vermek için Akhisar Dayanışması kapsamında “Çocuklarımız İçin Dayanışma Vakti” adlı kampanyayı başlattı.
Akhisar Belediyesi tarafından özellikle uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için seferberlik başlatıldı. Akhisar Belediyesi, uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte Akhisarlı ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği vermek için Akhisar Dayanışması kapsamında “Çocuklarımız İçin Dayanışma Vakti” adlı kampanyayı başlattı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan sıfır veya ikinci el tablet ve bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olarak tespit ettiği öğrencilere ulaştırılacak. Arızalı bilgisayarlar da belediyede görevli Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından tamir edilerek öğrencilere ulaştırılacak. Belediye, ayrıca başvuru yapan tüm öğrencilere uzaktan eğitim dönemi boyunca her ay GSM operatörlerine 4 GB ücretsiz internet vererek çocukların uzaktan eğitimlerine aksamadan devam edebilmelerini sağlayacak.
Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başlattıkları kampanya ile uzaktan eğitime başlayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin yaşayacakları zorlukların ve mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Dutlulu, “Pandemi sürecinde halkımızla omuz omuza başlattığımız Akhisar Dayanışması, eğitim seferberliği ile devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğine inanıyoruz. Uzaktan eğitimin başlaması ile birlikte tableti, bilgisayarı olmayan çocuklarımız için yeni bir kampanya başlatıyoruz. Öncelikle Akhisar’daki hayırseverlere, duyarlı vatandaşlarımıza sesleniyorum; ister sıfır olsun, ister ikinci el olsun bilgisayarlarınızı ve tabletlerinizi belediyemize getirirseniz, bunların ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştıracağız. Bilgisayarı olmadığı için eğitimde sıkıntı yaşayan tüm çocuklarımıza bunları ileteceğiz. Gönlü güzel tüm Akhisarlıların bu kampanyaya destek olacaklarına yürekten inanıyorum. Haydi Akhisar! Çocuklarımıza umut olalım” ifadelerini kullandı.
İhtiyaç sahibi öğrencilerin ve velilerin 0236 444 11 45 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceğini söyleyen Başkan Dutlulu, “Bilgisayarı, tableti olmadığı için şu anda online eğitimden faydalanamayan ya da bu konuda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız, velililerimiz, çocuklarımız belediyemize başvurursa bize gelen bağışlar neticesinde elde ettiğimiz tablet ve bilgisayarları onlara ulaştıracağız. Böylece sizlerin yardımları sayesinde eğitimlerine devam edebilecekler. Geleceğimiz olan gençlerimize destek olarak, geleceğimizi hep birlikte aydınlatacağız” dedi.
Akhisar’daki tüm hayırsever ve duyarlı vatandaşlara öğrencilere destek olmaları için çağrı yapan Başkan Dutlulu, “Çocuklarımız için başlattığımız bu eğitim seferberliğine gönlü güzel tüm Akhisarlıların destek vereceğine inanıyorum. Buradan tüm Akhisarlılara sesleniyorum; lütfen çocuklarımıza destek olun. Sıfır ya da ikinci el kullanmadığınız tüm bilgisayar ve tabletlerinizi belediyemiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştıralım. Böylece onlar da eğitimlerinden geri kalmasınlar. Akhisarlılar olarak bir ilke daha imza atalım ve dayanışmanın gücü ile geleceğimiz olan çocuklarımıza umut olalım” dedi.

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