Çeşme’den çaldığı lüks araç ile Salihli’de yakalandı

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İzmir’in Çeşme ilçesinden çaldığı lüks araç ile Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 06 GD 3433 plakalı araç, İzmir’in Çeşme ilçesinden çalındı. Aracın Salihli istikametine geldiği bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İzmirAnkara E96 karayolu üzerinde çalışma başlattı. Ekipler, Salihli’ye giriş yapan aracı gece saatlerinde kontrollü bir şekilde kapama yaparak durdurdu. Araç sürücüsü Fuat Tugay G. (23) gözaltına alınırken, şüpheli yakalandığı araç ile birlikte İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan Çeşme’den çaldığı araç ile birlikte Salihli’de yakalanan şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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