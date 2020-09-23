Çeşme'den çalınan otomobil, Salihli'de bulundu

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Emre SAÇLI/SALİHLİ,(Manisa),(DHA)İZMİR'in Çeşme ilçesinden çaldığı otomobil ile Manisa'nın Salihli ilçesine gelen Fuat Tugay G. (23), polis tarafından yakalandı. Şüpheli Fuat Tugay G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Eylül tarihinde gece saatlerinde Çeşme'de yaşandı. 06 GD 3433 plakalı otomobil, gece saatlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinden çalındı. Otomobilin, Salihli istikametine gittiği ihbarı üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İzmir-Ankara karayolu üzerinde denetim yaptı. Ekipler, Salihli'ye giriş yapan aracı gece saatlerinde kontrollü bir şekilde kapama yaparak durdurdu. Otomobil sürücüsü Fuat Tugay G. gözaltına alınırken, şüpheli yakalandığı otomobil ile birlikte İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fuat Tugay G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli

2020-09-23 19:26:29



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