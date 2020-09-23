Kula’da tedbirlere uymayana af yok Ceza kesilen kişi sayısı 107’ye ulaştı

Manisa’nın Kula ilçesinde Covid19 denetlemeleri tüm hızıyla sürüyor. Kaymakam Kemal Duru ve kurum amirlerinin bizzat katıldığı denetlemelerde kurallara uymayan vatandaşlar kesilen ceza sayısı 107’ye ulaştı.

Kula’da korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı. Kaymakam Kemal Duru'nun da katıldığı kurum amirleri grubu olmak üzere, toplam 4 grup tedbirler kapsamında denetim yaptı. Kurum amirleri ile birlikte denetime çıkan Kaymakam Duru ise, vatandaş ve esnafların kurallara uyup uymadığını denetledi. Kurallara uyum sağlayan vatandaş ve esnaflara teşekkür eden Kaymakam Duru, salgın sürecini birlik ve beraberlik içerisinde kurallara uyum sağlayarak atlatacaklarını söyledi.



107 kişiye ceza

Öte yandan Covid19 denetimleri kapsamında kurallara uymayan vatandaş ve esnaflara da cezai işlem uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde yürütülen denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 107 kişiye cezai işlem uygulandı. Salgın sürecini daha iyi yönetmek ve halk sağlığını korumak için denetimlerin ve cezai işlemlerin daha da sıkılaşacağı ifade edildi.

Kaymakam Kemal Duru'nun da katıldığı denetlemeye, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve kolluk kuvetleri eşlik etti.

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