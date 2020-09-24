Manisa’da tedbirlere uymayanlara 148 bin 439 TL cezai işlem

Manisa il genelinde Covid19 kapsamında dün yapılan denetimlerde 163 kişi ve işletmeye 148 bin 439 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "23 Eylül 2020 günü İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Covid19 tedbirlerine ilişkin 81 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. İlimiz genelinde de Vali Yaşar Karadeniz ve Kaymakamlarında katıldığı denetimlerde vatandaşlar maske, sosyal mesafe, hijyen ve Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uyulması konusunda uyarıldı. Yapılan eş zamanlı denetimlerde İlimiz genelinde, 214 ekip ve toplam 584 personel sahada görev aldı. 11 bin 147 kişi/işletme denetlenerek, 163 kişi/işletme hakkında tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 148 bin 439 TL idare para cezası uygulandı." denildi.

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