Millet Çarşısında üretici ve ikinci el pazarı kurulacak

Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre Millet Çarşısı’nın içerisinde yer alan modern pazaryerinde ikinci el eşya pazarı ile üretici (köylü) pazarı kuruyor. Türkiye’de birçok yerde örneği olan pazar, 27 Eylül Pazar günü Manisalıların hizmetinde olacak.

Yunusemre Belediyesi, Türkiye’nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerlerinden birini içerisinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı’nda ikinci el eşya pazarı ile üretici (köylü) pazarı kuruyor. Vatandaşların hizmetine sunulacak olan pazarın; birinci katında üretici pazarı, ikinci katında ise ikinci el eşya pazarı olacak. Amaçlarının hem üreticinin hem de tüketicinin kazanmasını sağlamak olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızı önümüzdeki pazar günü (27 Eylül) Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurulacak ikinci el eşya pazarı ile üretici pazarına bekliyoruz. Ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşmasıyla hem üretici hem de tüketici kazanacak. Ayrıca ikinci el eşya pazarımızda da bit pazarı ve antika pazarı geleneğini de yaşatmış olacağız. Burada güzel mezatlar oluşacağına da inanıyorum. Pazarda tezgah kuracak pazarcılarımız ile buradan alışveriş yapacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı alışverişler dilerim” dedi.

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