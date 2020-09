Manisa'nın ünlü biberinde üretim azaldı

New York Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlaması Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tadı ve aromasıyla ünlü Emcelli biberi üreticileri sayısı her geçen yıl azalmaya başlarken, biber üretilen alanları üzüm üretilen alanlara dönmesi dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Emcelli Mahallesi'nde yetiştirilen tadı ve aromasıyla ünlü biberin ekim alanları azalmaya başladı. Geçmiş dönemlerde biber ekilen alanların üzüm bağlarına dönmesi dikkat çekerken, sayıları azalan biber üreticileri geleneği bozmadan üretime devam ediyor. Biber üreticilerinden Süleyman Uysal, "Evimde 30 yıllık dedemden kalma biber tohumları var. Bilimlerimizin ününü yaşatmak için çalışıyoruz. Mahallemizde beş kişiyi geçmez. Haftada 400 kilogram ailece biber toplayıp çevre pazarlarda satmaktayız" dedi.

Dedelerinden kalma tohumlarla biberin üretimini yaptıklarını belirten Uysal "Mahallemizin biberleri Ege Bölgesi’nde tanınmaktadır. Biberlerimizin tohumlarını kendi ürünlerimizden almaktayız. 150 yıldan bu yana mahallemizde biber yetiştirilmektedir. Kendimize özgü biber çevrede 'Emcelli Biberi' olarak tanınmakta ve pazara çıktığında anında satılmakta. Acılığı çok güzel, mideyi rahatsızlık vermez. Yemeklerde, salatalarda ayrı bir tat vermekte. Biberlerimizin tohumlarını her yıl sezon sonunda alarak gelecek yıllar için saklarız. Bu bizlere dedelerimizden kaldı. Bu nedenle çevrede çok aranıyor. Bu yıl ilk 10 kilogram tutarındaki Emcelli Biberinden alan bir kişi çalışmaya gittiği Kanada’ya götürdü. Orada hediye vereceğini söyledi. Pazarda kilosunu beş liradan satmaktayım" diye konuştu.

Son yıllarda üretilmesinin azaldığını, geleceğinin karanlık olduğunu belirten biber üreticisi Uysal "Mahallemizde, eskiden her aile atalarımızdan kalan biberi yetiştirir ve geçimini sağlardı. Son yıllarda ise dikim alanları daralmaya başladı. Bu yıl mahallemizde ünlü Emcelli Biberini dikimini yapan beş aileyi geçmez. Bu ne kadar devam eder bilinmez. Biber dikimin azalmasının tek sebebi üzüm alanların çoğalması. Çiftçilerimiz, biber üretimin zorluğundan üzüme yönelmesinden kaynaklanıyor. Mahallemizin biberlerinin geleceğini karanlık görüyorum. Yaşatılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

