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Manisa CBÜ’nün ev sahipliğinde “Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020” gerçekleştirildi

İHA

Manisa CBÜ’nün ev sahipliğinde “Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020” gerçekleştirildi

Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020, 22 Eylül 2020 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Çalıştay, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ın moderatörlüğünde üç oturumun bulunduğu program, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. Ahmet Ataç yönetiminde sonuç ve değerlendirme oturumu ile sona erdi. Türkiye’nin pek çok üniversitesinden rektör ve rektör yardımcılarının da aralarında bulunduğu 367 katılımcıyla gerçekleşen Çalıştay büyük ilgi gördü. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin de içinde bulunduğu, “Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020” geniş katılımlı bir organizasyon olarak dikkat çekti.
Sunuculuğunu Manisa Celal Bayar Üniversitesi UZEM Müdürü Doç. Dr. Ersin Aslan’ın üstelendiği Çalıştay, açılış konuşmaları ile başladı. Rektör Ataç; pandemi sürecinde uzaktan öğretimin geldiği noktayı özetleyerek daha da iyi bir uzaktan öğretimin gerekliliği hususunun altını çizdi. Rektör Ataç, “Geldiğimiz aşamada tüm üniversitelerin ve eğitimöğretim kurumlarının bunu başarabilecek potansiyelde olduklarını düşünüyorum. Süreçte biz değerli bilim insanlarına düşen görev, ortaya koyacağımız vizyonla bu potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmek, bu dönüşümü verimli hale getirmektir” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın ardından konuşmasını gerçekleştiren YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Bundan 67 ay önce de Türkiye’de uzaktan öğretim vardı. Ancak 67 ay önce uzaktan öğretimi bu şekilde tartışacağımızı, uzaktan öğretimin bu denli içinde olacağımızı hiçbirimiz düşünmüyorduk. Ülkemizde, üniversitelerimiz bu sürece tüm noksanlarına rağmen iyi başladılar. Bundan sonra kalite odaklı devam edeceğiz. Şimdiden önümüzdeki dönemi inşa etmemiz gerekiyor. Bundan sonra kalite standartları oluşmuş, çerçevesi çizilmiş bir uzaktan öğretim oluşacak” şeklinde konuştu.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra şunları söyledi: “Dünyaya adapte olmak için iki yol var. Bunlardan biri herkese yetkinlik kazandırmak, ikincisi de bunu bilişim destekli yönetmek. Gelecekte online destekli eğitim olacağı zaten bilinmekteydi. Pandemi ile birlikte hızlı bir adaptasyon süreci yaşadık. Bu dönemdeki tecrübeden ders alarak yeni süreçte özellikle sınav ve değerlendirme güvenliğini öne çıkaracak çalışmalar yapmalıyız. Bölüm, fakülte ve üniversite bazında genişleterek uzaktan öğretim politikaları oluşturmalıyız.”
“Uzaktan Öğretimde Kalite ve İyileştirmeye Yönelik Politikalar” konulu ilk oturumun moderatörlüğünü Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yaparken; İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz konu ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Oturumda pandemi süreci ile tüm eğitimöğretim faaliyetlerinin taşındığı platform olan uzaktan öğretimde kalitenin nasıl daha da artırılabileceği hususunda görüşler aktarılırken, uzaktan öğretimde kalite ve iyileştirmenin durağanlığı kabul etmediği, bu sebeple de uzaktan öğretimi iyileştirme faaliyetlerinin ciddiyetle ve devamlı surette yapılması gerekliliği üzerinde duruldu. Kaliteye çok boyutlu bir kavram olarak bakılabileceği ifade edilerek, uzaktan eğitimin kalitesi “eğitimsel etkililik, erişebilirlik, öğretim elemanı, öğrenci doyumu ve mali verimlilik” gibi birçok boyutta ele alınabileceği vurgusu yapıldı.
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş’un moderatör olarak yönettiği ikinci oturumda ise, “Uzaktan Öğretimde Etkin Ölçme Değerlendirme Süreçleri” başlığı ele alındı. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Sakarya Üniversitesi UZEM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar’ın konuşmacı oldukları oturumda, son dönemin güncel konularından biri olan, uzaktan öğretim sınavlarının nasıl daha etkin ve güvenli yapılabileceği irdelendi. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde güvenilirlik ve fırsat eşitliği gibi konularda da görüş ve öneriler ortaya kondu.
“Pandemi Sürecinde DijitalleşmeUzaktan Öğretim ve Geleceği” konulu üçüncü oturum Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bora Canbula’nın konuşmalarını yaptığı bu oturumda; önümüzdeki süreçte uzaktan öğretimin öneminin giderek artacağı paydasında buluşuldu. Pandemi süreci ile ani şekilde uzaktan öğretime geçilmesiyle ilk aşamada aksaklıklar yaşansa da Türk yükseköğretim kurumlarının bu süreci başarıyla yönettiği, bundan sonraki dönemde daha kaliteli ve etkili bir uzaktan öğretim sürecinin inşa edildiği vurgulandı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Sonuç ve Değerlendirme oturumunda Çalıştay öncesinde ve sırasında katılımcılardan gelen sorular yanıtlanarak görüşler paylaşıldı. Prof. Dr. Ahmet Ataç, Çalıştayda gerçekleştirilen sunumların ve ülkemizin çeşitli üniversitelerinden gelen görüşlerin ileriki günlerde kitap haline getirilerek paylaşılacağı bilgisini verdi.
“Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020” tüm katılımcıların iyi dilekleri ve önümüzdeki dönemde yeniden bir araya gelme temennisi ile sona erdi.

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