Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar Manisa Ülkü Ocakları’ndan esnafa siftah parası

Manisa Ülkü Ocakları, Ahilik Haftası dolayısıyla sabah namazının ardından esnafların dükkanlarını kapı kapı gezerek zarf içinde siftah parası ve maske takma aparatı bıraktı.

Manisa Ülkü Ocakları, korona virüs sürecinde zor dönemler geçiren Manisa esnafını mutlu eden anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sabah namazının ardından esnaf dükkanını açmadan kapı kapı gezen Ülkü Ocakları yönetimi, zarf içinde 1 TL siftah parası ile maske takma aparatı bıraktı. 800 esnafa siftah parası bırakılmasının ardından konuşan Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, “Ülkü Ocakları olarak sabah namazının ardından Ahilik Haftası münasebetiyle esnafımıza siftah parası bırakmak için arkadaşlarımızla sokaklardayız. Ülkemiz olarak zor durumlar geçirdiğimiz, gelecek olarak ümitli olduğumuz bugünlerde esnafımızın yanında olduğumuzu belirterek esnafımız sabah dükkanını açtığında bizim siftah paramızla günlerimize başlaması ve gençlerimizin varlığını her zaman hissetmeleri için onlara duamızı içine koyduk. Ülkemizin içinde olduğu pandemi dolayısıyla maske ve maske aparatı hediye ettik” dedi.

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