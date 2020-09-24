Kula'da kumar oynayıp, maske takmayan 11 kişiye 20 bin TL ceza



Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, polisin bir dükkana düzenlediği operasyonda, 9'u kumar oynadığı, 10'u ise maske takmadığı belirlenen toplam 11 kişiye toplam 20 bin 25 TL ceza kesildi. Kumar için yer temin ettiği belirlenen 2 kişi hakkında tutanak tutulurken, 2 tombala makinesine el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında, Seyitali Mahallesi 223 Sokak'taki bir dükkanda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda 2 tombala makinesi ve numaralı toplarına el konuldu. Kumar için yer temin ettikleri belirlenen A.Ö. ve N.Ö. hakkında adli işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Dükkandaki 1'i kadın 9 kişinin maske takmadıkları ve kumar oynakları belirlendi. Kumara yer temin eden kişilerden birinin de maskesiz olduğu tespit edildi. Kumar oynayanlara 1225 TL maske takmayanlara 900'er TL olmak üzere toplam 20 bin 25 lira para cezası kesildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-09-24 15:41:45



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