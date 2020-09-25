Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hanımeli Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinleri, 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında bulunan boş dairenin balkonunda bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Ev sahibine ulaşamayan vatandaşlar, durumu Turgutlu Hayvanları Koruma derneği yetkililerine durumu bildirdi. Dernek üyeleri ise olay yerine gelerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğine ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle dairenin balkonuna çıkarak kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Vatandaşlar kurtarılan kedinin karnını doyurduktan sonra sokağa saldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-09-25 22:13:54
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