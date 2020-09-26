Gurbetçi sol bek Burak Yılmaz Turgutluspor'da



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer arayışlarını sürdüren Turgutluspor, gurbetçi sol bek Burak Yılmaz'la sözleşme imzaladı. Irlamaz Spor Vadisi'ndeki kulüp binasında Başkan Taner Kestaneci'nin de katılımıyla kendisini Turgutlusporlu yapan sözleşmeyi imzalayan 25 yaşındaki oyuncu, mücadelesiyle kendisini kanıtlamak ve Turgutlu'da başarılar yakalamak istediğini belirtti.

Futbola Avusturya'da SKN Sankt Pölten takımında başlayan Burak Yılmaz, son olarak yine aynı ülkenin 2'nci Lig takımlarından Floridsdorfer AC takımında top koşturdu. Burak, geçen sezon 29'u lig, 2'si kupa olmak üzere 31 maçta forma giyip 2 gol kaydetti. Güzel başlangıç yaptığı ligde bu sezonu başarılı bir yerde bitirmeyi hedefleyen kırmızı-siyahlıların 2 ya da 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2020-09-26 10:51:58



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