Kaya parçaları yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki kaya parçaları yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki tarlaya devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 08.30 sıralarında KulaEşme E96 karayolu Şeritli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eşme istikametinden Kula yönüne seyir halinde olan Süleyman Kutlu idaresindeki 43 LL 033 dorse plakalı tır, İzmirAnkara D300 karayolu Eşme kavşağına yaklaştığında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karayolunda savrularak yan yattı. Bir süre yan yatmış şekilde karayolunda sürüklenen tır, yolun sol tarafından bulunan tarlaya devrildi. Tırın sürücüsü yaralanırken, kendi imkanları ile tırın kupasının içinden çıktı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan tır sürücüsü Kutlu, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan devrilen tırdaki kaya parçaları, karayoluna savruldu. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden normal seyrine döndü.

Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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