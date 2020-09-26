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Dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşların kuyumcu önündeki bekleyişi sürüyor

DHA

Dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşların kuyumcu önündeki bekleyişi sürüyor


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, yüksek faiz yalanıyla vatandaştan para ve altın topladığı öne sürülen 2 kuyumcunun emniyetteki işlemleri sürüyor. Dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşlardan 100'ünün emniyette ifade verip şikayetlerini tekrarladığı öğrenildi. Mağdur olduklarını belirten bir grup ise kuyumcu önünde bekleyişlerini sürdürüyor.
Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö.'nin iş yerinin kapalı olduğunu öğrenen ve bu kişilere ulaşamayan bir grup vatandaş, dün akşam dükkan önünde toplandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine yüksek faiz yalanıyla vatandaştan para ve altın topladığı öne sürülen A.T. ile M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 50 milyon TL dolandırıldıklarını ileri sürüldü. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken dolandırıldığını öne süren 200 kişiden 100'ü ifade verdi. Daha önce de şikayetçi olan herkesin ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Dükkan önünde bekleyen ve mağdur olduklarını vurgulayan Savaş Akçı, "Tüm birikimleriniz burada. Kızım çalışıp her ay 2-3 bin lira altına yatırım yapıyordu. 'İstediğimiz zaman paranızı vereceğiz' diyordu. Akşam duyunca şok olduk" dedi.
İlyas Oğuz ise, "Burada ortalama 40-50 milyon arası vatandaştan para alındığı söyleniyor. 40 senelik bir esnaf. Yaklaşık 200 kişinin mağduriyeti söz konusu" diye konuştu. Şüphelilerin kaçmaya çalıştığını öğrendiklerini belirten Oğuz, "Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-09-26 12:52:41

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