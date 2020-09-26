Ahmetli'deki orman yangınında zarar gören alan, yeniden yeşillendirilecek



Kadir ÖZEN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde 3 gün süren orman yangını sonrası, yeniden ağaçlandırma çalışmaları için arazi hazırlığı aralıksız devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Ahmetli ilçesinde 31 Temmuz'da başlayan ve 3 gün süren orman yangını sonrası, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için harekete geçti. Yangın bölgesindeki enkazın temizliği için yüzlerce kesim işçisi çalışmaya başladı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Ahmetli´de süren çalışmaları yakından takip etmek için sıklıkla bölgeyi ziyaret etmeye başladı. Tüm yangın bölgesini gezen Zafer Derince, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir´den de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'YENİDEN ORMAN FORMUNA GİRMESİ 30 YIL SÜRECEK'

Kasım sonuna kadar arazi hazırlığının biteceğini, ilk fidanların aralık ayında toprakla buluşmaya başlayacağını söyleyen Derince, 31 Temmuz´da çıkan yangında toplam 904 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Yangının izlerini silmek ve yeniden bölgeyi yeşertmek için çalıştıklarını belirten Derince, ancak bölgenin flora ve faunası ile yeniden orman formuna girmesi için 30 yıl gerekeceğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Ahmetli Kadir ÖZEN

2020-09-26 13:25:33



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