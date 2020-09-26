Jandarmadan refüjlerde çalışan belediye personeline trafik eğitimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesinin refüj ve yollarda çalışan Kent Estetiği, Fen İşleri, Zabıta ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi personeline yönelik, trafik ve yol güvenliği konularında eğitim verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi'nde gerçekleşen eğitime Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Jandarma Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Özgür Yağbasan ve Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü görevli personeli katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi uhdesinde görev tanımı kapsamında karayolları üzerinde çalışan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personellerine yönelik olarak verilen eğitimde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak tedbirler anlatıldı. Jandarma Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, hazırladığı slayt gösterisi ile karayolları üzerinde çalışma esnasında alınacak önlemleri detaylı bir şekilde personellere aktardı ve tedbirlere uyulmasının olası kazalar karşısında hayat kurtarma açısından oldukça önemli olduğuna değindi. Şantiye binası içerisinde gerçekleşen teorik eğitimin ardından Manisa Turgutlu Caddesi üzerinde hazırlanan çalışma koridorunda kriterlere uygun olarak çalışmanın ne şekilde yapılması gerektiği uygulamalı bir şekilde gösterildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.