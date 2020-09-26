Somaspor - Gölcükspor: 1-0

Şevket YILMAZ / MANİSA, (DHA)STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Burak Akdağ (xx), Şaban Karaderili (xx), Ali Çakır (xx)
SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) Melih (xxx), Oğuzhan (xx), Muhammed (xx), Nurettin (xx) (Dk. 90 Burak), Onur (xxx), Eren (x) (Dk. 67 Uğur xxx), Hakan (xx) (Dk. 90 Yasin), Enes (xx), Özcan (x) (Dk. 67 Ali xx), Umut Koray (xx) (Dk. 90 Kadir)
GÖLCÜKSPOR: Gökhan (xx) Kadirhan (x) (Dk. 81 Errad), Veli (xx), Miran (xx), Ali Mert (xx), Enes (xx), Berkan (xx), Furkan Özyapı (x) (Dk. 61 Barış Şaffak x), Oğuzhan (x) (Dk. 70 Adem x), Barış Şen (x) (Dk. 61 Furkan Yiğit x), Batuhan (x) (Dk. 81 Tayfun)
GOL: Dk. 88 Uğur (Somaspor)
SARI KARTLAR: Oğuzhan, Umut Koray, Uğur, Muharrem Tunay (Somaspor) Kadirhan, Furkan Yiğit (Gölcükspor)Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Somaspor evinde Gölcükspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü 88'inci dakikada Uğur kaydetti. Bu sonuçla Somaspor, ilk 2 haftada aldığı 2 galibiyetle 6 puana ulaştı. Gölcükspor ise yine puanla tanışamadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ
2020-09-26 18:08:34
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