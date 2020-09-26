TFF 1. Lig: Akhisarpor: 2 - Balıkesirspor: 0

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TFF 1. Lig’in 3. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Balıkesirspor’u 20 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

2. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ezeh’in sert şutunda Lukac topu kornere çeldi.

7. dakikada Ezeh’in ceza sahası dışından plase şutu Lukac’ta kaldı.

20. dakikada Celal’in ceza sahası dışından sert şutu Lukac’ta kaldı.

21. dakikada Otoo’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut Lukac’ta kaldı.

23. dakikada Vrsajevic’in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında topu önünde bulan Bjarnason’un şutu Atilla’da kaldı.

27. dakikada Kadir’in pasında ceza sahasında topu alan Hadzic’in dönerek şutu kalecide kaldı.

27. dakikada Ali’nin defansın arkasına attığı ara pasta ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kadir yüzde yüzlük pozisyonda topu auta gönderdi.

57. dakikada Kadir’in sol kanattan ceza sahasına yerden ortasında Ali’den seken topu önünde bulan Hadzic topu ağlara gönderdi. 10

64. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde kaleciyle karşı karşıya kalan Ezeh’in penaltı noktası üzerinden şutunu Lukac çeldi.

65. dakikada Mrsic’in ortasında Kethevoama’nın kafa vuruşu Lukac’ta kaldı.

81. dakikada Onur ve Mert Efe verkaçında ceza sahasında boş alan bulan Onur’un şutunu Atilla kornere çeldi.

82. dakikada Onur’un pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Çekdar’ın sağa çekip kaleye gönderdiği şut Atilla’da kaldı.

83. dakikada Onur’un Mert Efe ile verkaçında yine kaleciyle karşı karşıya kalan Onurcan topu ağlara gönderdi. 20



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Caner Ak xx, Ali Tuna xx, Seyfettin Ünal xx

Akhisarspor: Lukac xxx, Vrsajevic xxx, Alperen xx, Göksu xx, Kadir xx, Bjarnason xxx (Hasan Ali dk. 84 ?), Rotman xx, Ali xx (Onurcan dk. 75 xxx), Taha xxx (Bora dk. 90+1 ?), Hadzic xx (Mert Efe dk. 75 xx), Bertuğ x (Çekdar dk. 46 x)

Yedekler: Halil Yeral, Gökmen, Yavuz Serkan, İlke, Doğukan

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Balıkesirspor: Atilla x, Kağan x, Nwankwo x, Batuhan x, Berat x, Mrsic xx (Bilalli dk. 85 ?), Kethevoama xx (Anıl dk. 68 x), Serdar x, Otoo x, Celal xx, Ezeh x

Yedekler: Yiğithan, Alperen, Görkem, Emirhan, Sedat, Emre, Bedirhan

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Goller: İrfan Hadziç (dk. 57), Onurcan Güler (dk. 83) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Göksu, Bjarnason, Mert Efe, Çekdar (Akhisarspor), Kethevoama, Berat (Balıkesirspor

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