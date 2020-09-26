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Ege derbisi Akhisaspor’un Akhisarspor-Balıkesirspor maçının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu: “Mücadeleci oyunu skorla süsledik” Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz: “En iyi oynadığımız dakikalarda golü yedik”

İHA

Ege derbisi Akhisaspor’un Akhisarspor-Balıkesirspor maçının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu: “Mücadeleci oyunu skorla süsledik” Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz: “En iyi oynadığımız dakikalarda golü yedik”

– TFF 1. Lig’in 3. haftasında oynanan Ege derbisinde Akhisarspor, evinde konuk ettiği Balıkesirspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 20 mağlup ederek, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.
Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu gece oynadıkları güzel oyunu golle süsleyerek 3 puanı aldıklarını belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, “İlk haftadan beri gol sıkıntımız vardı. Onu da bu gece bir şekilde giderdik diye düşünüyorum. Bizim takımımız, tecrübeli kadronun içinde yeni genç arkadaşların da bulunduğu bir kadro. Bizi gelecek için umutlandıran bir kadro. Mücadeleci oyunu skorla süsledik. Bizim için bir başlangıç oldu. Önümüzdeki süreçte daha iyi neticiler alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Balıkesirspor cephesi
Mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Balıkesir Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, “Rakibimiz açık futbol oynayan bir ekipti. Onların oynadığı dakikalarda bir gol atsak maçın şekli de değişecekti. Bu tür pozisyonlar da yakaladık. Gol atamayınca maalesef kendi kalemizde golü gördük. En iyi oynadığımız dakikalarda golü yedik. Çok net pozisyonlarımız var. Oyuncularım çok özveri ve istekle oynuyorlar. Kendilerini mücadele anlamında kutluyorum. İstek ve arzu anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Bu oyun bir hata oyunu. Karşı kalenin önünde gerekeni yapmadığınız zaman sahadan boynu bükük ayrılıyorsun. Yaptığımız iş sonuç işi. Herkes sonuca bakar. Bugün aleyhimize olan sonuca rağmen takımda önemli gelişmeler var. Bu bizim için sevindirici bir durum. 3. maçımızı oynadık. Önümüzdeki daha çok maç var. Geçen hafta kendi kalemiz önünde pozisyon hatası yaptık, bu hafta rakip kale önünde yaptık, bir şekilde bunları düzeltmemiz gerekiyor ve düzelteceğiz. Oyuncularım istek ve arzularını görünce buna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Maçların adaletli yönetilmesini isteriz”
Bir gazetecinin hakemin yönetimini nasıl bulduğuna yönelik sorusuna yanıtlayan Dilsöz, “Hakemler hakkında konuşmamayı tercih ediyorum. Daha adaletli bir maç yönetmelerini istiyorum. Penaltı pozisyonlarımız var tartışmalı. İlk yarıdaki ofsayt pozisyonları var. Tribündeki hocalarımız ofsayt olmadığını söylüyor. Kulübenin önündeki adamı eliyle ittiriyorlar. Bunları görmek lazım. Bunlar çok basit konular. Bu konularda daha adil olmaları gerekiyor. Hepimiz hata yapabiliriz ama dileğim o dur ki daha maçların adaletli yönetilmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

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