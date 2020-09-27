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İmece usulü okulu boyadılar

DHA

İmece usulü okulu boyadılar


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Yunusemre ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi'ndeki 50 yıllık ilkokulda, 8 yıl aradan sonra bu yıl ilk ders zili çaldı. Okulun bakım ve onarım işleri için ise tüm mahalleli seferber oldu.
Vel Davutlar Mahallesi'ndeki 50 yıllık ilkokulda, bundan 8 yıl önce öğrenci yetersizliği nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi. Aradan geçen 8 yılın ardından öğrenci sayısı 13'e yükselen mahalledeki ilkokulda, eğitim ve öğretim bu yıl tekrar başladı. Muhtar öncülüğünde toplanan veliler, okulda bakım ve onarım çalışmaları yapılması için karar aldı. Hayırseverlerden temin edilen boyayla, badana için kolları sıvayan velilere, öğrenciler de yardım etti. Duvarları boyanan okulun, zemini ve sıraları da aynı şekilde veli ve öğrenci işbirliğiyle temizlendi.
ÖĞRENCİLER SEVİNÇLİ
3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Gerçek, okulun boyanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bu yıl 1'inci sınıfa başlayan Şengül Çalgın da, "Babamlar okulu boyuyorlar. Temiz okulda öğrenim göreceğim için çok mutluyum" dedi. Öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için boya ve onarım çalışmaları yaptıklarını belirten öğrenci velisi Fatih Çalgın, "Mahalle sakinleri olarak kendimiz böyle bir işe giriştik. İnşallah okulumuzu istediğimiz seviyeye getireceğiz. Buradan okulumuz izin Manisalı hayırseverlere çağrıda bulunuyoruz. Yardım olursa iyi olur" diye konuştu.  
Davutlar Mahalle Muhtarı Arif Gerçek, 8 yıl aradan sonra açılan ilkokulda, bundan sonraki süreçte eğitimin aralıksız devam edeceğini kaydetti. Gerçek, "2012 yılında öğrenci sayımız yetersiz olduğu için ilkokulumuz kapandı ve öğrencilerimiz eğitimlerine taşımalı olarak Üçpınar Mahallesi'nde devam etti. 2020-2021 öğretim yılı için öğrenci sayımız yeterli olduğu için milli eğitim müdürlüğümüz talebimiz üzerine okulumuzu tekrar hizmete açtı. Çocuklarımız bundan sonra eğitimine burada devam edeceği için en temiz, en hijyen ortamda eğitim görmeleri için aileleri olarak temizlik yaptık. Öğretmenimiz atandı, pazartesi itibari ile ilk ders yapıldı. Bundan sonraki süreçte eğitim aralıksız devam edecek" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-09-27 09:34:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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