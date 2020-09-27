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Manisalı anne hobisini iş hayatına taşıdı Hobi olarak başladı, kendi işinin sahibi oldu Atık malzemeleri, sanat eserine dönüştürüyor

İHA

Manisalı anne hobisini iş hayatına taşıdı Hobi olarak başladı, kendi işinin sahibi oldu Atık malzemeleri, sanat eserine dönüştürüyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde hobi olarak geri dönüşüm malzemelerini hediyelik eşya ve çeşitli el işlerinde değerlendirerek sanata dönüştüren Nagihan Ekici, kendi işinin sahibi oldu.
Özel sektörde çalışırken, yakınlarına 13 yıl önce hobi olarak hediyelik eşyalar yapıp hediye ederek işe başlayan 2 çocuk annesi girişimci Nagihan Ekici, evini atölyeye çevirerek el işlerini geliştirdi.

Hobisini iş hayatına taşıdı
Özellikle evlerdeki eskiyen mobilyaların yanı sıra geri dönüşüm malzemelerinin değerlendirilerek sanat eserine dönüştüğü, ahşap boyamadan, nakışa kadar çeşitli el sanatlarında ürünlerin oluşturulduğu Hobi Market ve Tasarım Atölyesini açan Ekici, ahşap, polyester, hediyelik eşya ve lazer kesim ürünlerinin yer aldığını belirtti. Hobi Market olarak meraklılarına da yeni bir sanat öğretirken keyifli vakit geçirmelerini öncülük ettiği gibi, ileride bu işten ekonomik gelir elde etme imkanı sunuyor. Hobisini iş hayatına taşıyarak kendi işini kurduğunu anlatan Ekici, Bonibon Hobi Market adını verdiği iş yerinde daha fazla üretim yaparak, satışa sunduğunu belirtti. İş yerinde satışı yapılan sanat malzemelerinin yanı sıra, geri dönüşüm malzemelerini sanata dönüştüren Nagihan Ekici, bir yandan da ev ve iş yerlerinin dekorasyon çalışmalarını yapıyor. Yaptığı dekorasyon çalışmaları ile de takdir topluyor.

“Amacımız eskimiş eşyaları yeniden kullanıma sağlamak”
Amacının evlerdeki eskimiş ve geri dönüşümü olan eşyaları yeniden kullanıma sağlamak olduğunu anlatan Ekici, pandemi döneminde de insanların evlerinde sıkılarak eski mobilya ve eşyaları ile uğraşıp, her şeyi daha düşük maliyetlerle, dönüştürerek yenileyebileceğinin farkına vardığını belirtti. İnsanların, evlerini nasıl yenileyebileceklerini keşfettikten sonra, artık mobilya mağazalarından takım takım, aynı renk mobilya satın alma kavramlarından uzaklaştığını kaydeden Ekici, "Bu süreçte herkes hayalindeki mobilyaya kavuştu. Bu hayaline kavuşmak için malzemelerini gelip, bizden temin etti" dedi.

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