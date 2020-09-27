Turgutluspor zirveye yerleşti



TURGUTLU, (DHA)Misli. com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Turgutluspor, ilk 2 maçında topladığı 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 2'nci Lig'e 5 yıl aradan sonra dönen kırmızı-siyahlılar, ilk hafta evinde Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yendikten sonra Mamak FK deplasmanından da aynı skorla dönerek 2'de 2 yaptı. Geçen hafta 90+7'nci dakikada zafere uzanan Turgutluspor, bu kez 9'uncu dakikada attığı golün ardından skoru korumayı bildi. Teknik direktör İbrahim Cezayir, "Zor bir deplasmanı kayıpsız geçmek bize moral verdi. İkide iki yapmanın sevincini yaşıyoruz. Zirvedeki yerimizi korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2020-09-27 14:09:44



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