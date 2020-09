Manisalılar doğa yürüyüşünde buluştu Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği ile Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği ile Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de katıldı.

Her yıl 2330 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği ile Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen yürüyüşe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcular, dağcı grupları ve vatandaşlar katıldı. Salihli’nin Mil Deresi Şelalesi ormanlık alanından Karaağaç mahallesine kadar yaklaşık 10 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne toplumun her kesimden katılım sağlanırken yaklaşık 60 kişilik grup eşsiz doğa manzaraları arasında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.

