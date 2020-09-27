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Uyuşturucu taciri genç çift fotokapan sayesinde yakayı ele verdi Mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan 2’si tutuklandı

İHA

Uyuşturucu taciri genç çift fotokapan sayesinde yakayı ele verdi Mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan 2’si tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir süredir jandarmanın takibinde olan karı koca uyuşturucu tacirleri, fotokapan sayesinde yakayı ele verdi. Alınan ifadeler doğrutulsunda bir kişinin daha bağlantılı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, Köprübaşı ilçesinde düzenlen operasyon ile o kişiyi de yakaladı. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan 2’si tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, 26 Eylül Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce aldıkları istihbarat doğrultusunda 10 Eylül 2020 günü Hamidiye Mahallesi ile Ayazören Mahallesi arasındaki ormanlık araziye Manisa İstihbarat Şube ekipleri ile birlikte fotokapan yerleştiren jandarma ekipleri, fotokapanın hareket tespit ederek bildirim göndermesi ile bahse konu bölgeye operasyon düzenledi. Bölgede geniş çaplı arama yapan ekipler, G.C.(22) ile eşi K.C.’yi(17) ellerinde iki adet siyah poşet içerisindeki bir kilo 200 gram kubar esrar ile, fotokapan kurulan arazide boyları 1 buçuk metre ile 2 metre arasında değişen 280 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kula Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar ile kenevir bitkisinden 3 adet numune alınarak diğer 277 kök kenevir yakılıp imha edildi. Şüpheli şahıslar ise gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
3 şahıstan 2 si tutuklu, 1’i adli kontrol ile serbest
Fotokapan sayesinde yakalanan karı koca uyuşturucu tacirleri, verdikleri ifadelerinde Köprübaşı ilçesinde bulunan A.C. isimli şahıs ile bağlantılı olduklarını söylediler. Bu gelişme üzerine de Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Köprübaşı ilçesinde bir operasyon daha düzenledi. Alınan izinlerin bir iş yerine ardından düzenlenen operasyonda bağlantılı olduğu tespit edilen A.C. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 3 şahıs, bugün hakim karşısına çıkarıldı. Kula Adliyesi’nde görülen mahkemede G.C.(22) ile A.C. isimli şahıslar ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan’ tutuklanırken, K.C.(17) isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan 2 şahıs Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

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