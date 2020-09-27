İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri TEKNOFEST 2020’de eğitim teknolojileri alanında Türkiye birincisi oldu

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 2020 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ege Bölge finallerinde ikinci olarak katılmaya hak kazandığı TEKNOFEST 2020’de Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya daha imza attı. Okulun kazandığı başarı Manisa’da da büyük yankı buldu.

Binlerce proje içinden ‘Görme engelliler için sesli haritalar’ projesi ile TEKNOFEST 2020 finallerine kalarak Manisa için bir ilki gerçekleştiren Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Türkiye Kapsayıcılık Takımı olarak Eğitim Teknolojileri alanında Türkiye 1’incisi olarak başarılarını taçlandırdı. Projenin danışman öğretmeni Sözer Vurgun ve TEKNOFEST’te görevli öğrenciler Azra Yılmaz ve Fadime Çalık, ödüllerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden aldı.

Proje Danışman öğretmeni Sözer Vurgun'un öncülüğünde, Neslişah Arıca, Büşra Taşkın, Azra Yılmaz, Fadime Çalık ve Hansa Füzün isimli öğrencilerin yer aldığı, gören ve görmeyen bireylerin aynı materyali kullanabilmesi ve bir arada eğitim görebilmelerine imkan tanıyan, ‘Görme engelliler için sesli haritalar’ projesi TEKNOFEST 2020 Gaziantep finallerinde davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından da ziyaret edilen stantta Proje danışman öğretmeni Sözer Vurgun ile görevli öğrenciler Azra Yılmaz ve Fadime Çalık bilgilendirmede bulundu.

Türkiye Kapsayıcılık Takımı olarak Eğitim Teknolojileri alanında Türkiye 1’incisi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden okul müdürü Rifat Türkarslan, “Danışman öğretmenimiz Sözer Vurgun, öğrencilerimiz Azra Yılmaz ve Fadime Çalık’ı tebrik ederiz.

Okulun yakaladığı başarı Manisa’da da büyük yankı buldu. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, “TEKNOFEST 2020 Gaziantep finallerinde Türkiye Kapsayıcılık Takımı olarak Eğitim Teknolojileri alanında Yunusemre Şehit Fatih Kalu Kız AİHL Türkiye 1’incisi olmuştur. Danışman öğretmenimiz Sözer Vurgun'u, öğrencilerimiz Azra Yılmaz ve Fadime Çalık’ı tebrik ederiz.” derken AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da sosyal medya hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayımlayarak öğrencileri ve okulu kutladı. Baybatur mesajında, “TEKNOFEST 2020 Gaziantep finallerinde Türkiye Kapsayıcılık Takımı olarak Eğitim Teknolojileri alanında Türkiye 1’incisi olan Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz Azra Yılmaz ve Fadime Çalık’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen Okul Müdürümüz Rifat Türkarslan ve Danışman Öğretmenimiz Sözer Vurgun’a gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

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