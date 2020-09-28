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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’nın yollarında asfalt mesaisi

İHA

Manisa’nın yollarında asfalt mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları farklı noktalarda hız kesmeden devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar, Kırkağaç ve Alaşehir’de yoıl yapım ve asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yol çalışması zeytin üreticisini mutlu etti
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Işıkköy, Mecidiye ile Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba, Gökçeköy, Taşdibi Mahalleri arasında bağlantıyı sağlayan güzergâhta sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Zeytin üreticilerinin yoğun olarak kullandığı yolda yapılan çalışma bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
Akhisar ilçesine bağlı Işıkköy ve Mecidiye ile Saruhanlı ilçesi Seyitoba, Gökçeköy, Taşdibi Mahalleri arasında bağlantıyı sağlayan güzergahta Manisa Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmasına başladı. Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin de, 8 kilometrelik güzergahta yapılan yol çalışmasını inceledi. Tarım arazilerinin de yoğun olarak bulunduğu bölgede yapılan çalışmayı üreticiler memnuniyetle karşılayarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Kırkağaç’ta grup yolunda asfalt çalışması
Yol yapım çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç’ta yaklaşık 10 mahalle arasında bağlantıyı sağlayan 32 kilometrelik grup yolunda sathi kaplama çalışmasına başladı. Yürütülen çalışmayı inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, mevsim şartları el verdiği ölçüde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, yol yapım ekiplerine kolaylıklar diledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç’ta Hacet, Kınık, Güvendik, Çaltıcak, Helimler, Ortadere, Soyalar, Çobanlar, Ardıçlıburun Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 32 kilometrelik grup yolunda sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ile birlikte, yaklaşık 10 mahalle arasında bağlantıyı sağlayan yolda yürütülen çalışmayı inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda, il genelinde yol yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Kırkağaç ilçemizde 32 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla, mevsim şartları el verdiği ölçüde yol yapım çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

YeşilyurtCaberburhan arasında yol çalışması tamamlandı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir’de YeşilyurtCaberburhan Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan yaklaşık 4 buçuk kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, iki mahalle arası ulaşımda konfor ve güveni sağlayan yol çalışmasını inceledi.
Kentin farklı noktalarında yol yapım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir’de YeşilyurtCaberburhan Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan yaklaşık 4 buçuk kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Alaşehir Eski Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşehir Muhtarlık İşleri Sorumlusu Himmet Güneş ile birlikte inceledi. Yürütülen yol çalışmasıyla birlikte vatandaşların daha rahat ve güvenli yolculuk yapacağını ifade eden Kuruçay ve Uçak, yapılan hizmetin hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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