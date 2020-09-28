Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, ManisaTurgutlu Karayolu'nun Yukarı Çobanisa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.A. yönetimindeki 45 ACC 325 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönen İzzet Aguş'un (34) kullandığı 45 UK 128 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İzzet Aguş ile hafif ticari araçta bulunan Yusuf Can A.(15), Fazile A.(43) ve Canan A.(18) yaralandı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılardan İzzet Aguş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-09-28 18:28:35
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