Yunusemre’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Yunusemre Belediyesi ilçede asfalt sathi kaplama, kilitli parke taşı düzenleme ve kaldırım tamirat çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sezon sonuna kadar ihtiyaç duyulan yolları düzenleyeceklerini belirtti.

Yunusemre Belediyesi ilçede yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor. Bir yandan Muradiye, Fevzi Çakmak, Uncubozköy, Atatürk ve Barbaros mahallelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sürerken; diğer yandan parke taşı ve kaldırım tamirat çalışmaları devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Uncubozköy Mahallesinde yapılan yol çalışmasını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ve teknik ekipten çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Çerçi, “Yunusemre Belediyesi her yıl yaptığı gibi bu yıl da mahallelerde hem parke taşı, hem kaldırım düzenleme ile yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Şu an 5 6 mahallemizde kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılıyor. Kaldırım tamirat ekiplerimiz de ihtiyaç duyulan kaldırımları yeniliyor. Muradiye, Fevzi Çakmak, Uncubozköy, Atatürk ve Barbaros mahallelerimizde de asfalt çalışmaları yapılıyor. Birkaç ay içerisinde epey bir yol almış olacağız. Önümüzdeki yıl da yol çalışmalarına devam edeceğiz.” diye konuştu.

Vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.