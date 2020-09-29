Manisa'da orman yangını (2)



MANİSA VALİLİĞİ´NDEN ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI

Manisa Valiliği Gördes ilçesine bağlı, Karayağcı Mahallesi batısı ile Kayacık Mahallesi arasında çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada yangında mahsur kalan 11 vatandaşın kurtarıldığı, dumandan etkilenen 6 vatandaşın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 1 uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 10 su tankeri, 10 dozer, çevre illerden de 21 su tankeri ve 4 dozer olmak üzere 119 araç ile müdahale edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Gördes İlçesi Karayağcı Mahallesi batısı ile Kayacık Mahallesi arasındaki arazide saat 14.55 sıralarında orman yangını meydana gelmiştir. Gördes ilçesinde meydana gelen orman yangınında, ekipler tarafından yangını söndürme çalışmalarına 1 uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 10 su tankeri, 10 dozer, ayrıca çevre ilçe ve işletmelerden 21 su tankeri ve 4 dozer olmak üzere toplam 119 araç ile anında başlanılmıştır. Yangında mahsur kalan 11 vatandaşımız ekipler tarafından kurtarılmış ve dumandan etkilenen 6 vatandaşımızdan 4´ü Gördes´te, 1´i Akhisar´da 1'i de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 5 yaralımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ayrıca yangın bölgesinde Tereke Damları bölgesindeki çiftlikten 45 büyükbaş hayvan tahliyesi yapılmış olup, güvenli bölgeye sevk edilmektedir. Yangın yaklaşık 50 hektar alana yayılmış olup, gece olması sebebiyle havadan söndürme çalışmalarına ara verilmiş olup karadan söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir."

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile yangın bölgesinde helikopter aracılığı ile havadan incelemelerde bulundu. Yangının etrafının çevrildiği ve çalışmalarının iyiye gittiği öğrenildi.Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Gördes Ersan ERDOĞAN

2020-09-29 21:52:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.