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Manisa'da üzüm işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 26 yaralı

İHA

Manisa'da üzüm işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 26 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan minibüs ile aynı yönde seyir halindeki tırın çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.
Kaza bu sabah Sarıgöl'ün Ahmetağa Mahallesi'nde saat 06.10 sıralarında Alaşehir yönünden Denizli istikametine seyir halinde olan Kazım Çelebi yönetimindeki 45 J 4784 plakalı işçi servisi ile yine aynı yönde seyir halinde olan Oğuz Gülicak’ın (51) kullandığı 34 ZC 7090 plakalı tırın çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi yan yatarken, kazada 26 işçi yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda 112 ambulansı ve Sarıgöl Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir ve Salihli’deki hastanelere sevk edilirken, kaza nedeniyle karayolu jandarma ekipleri tarafından uzun süre tek taraflı kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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