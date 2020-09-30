Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencilerinden Bakan Selçuk’a GETAP sunumu

Öğrencilerinin ürettiği projeler ve üniversitelere girişte yakaladığı derecelerle Manisa’nın en başarılı eğitimöğretim kurumlarından birisi olan Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi’nin Proje Grubu Öğrencileri, 2427 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST 2020 Festivali’nde ‘İnsanlık Yararına TeknolojiSosyal İnovasyon’ kategorisinde Türkiye Finallerine katılarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a proje konularında sunum yaptı.

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Bilişim Kulübü bünyesindeki, ‘TBAL PARS’ Proje Takımı, ‘Görme Engelli Bireyler İçin Tabela GETAP’ Projesiyle, bu yıl Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katıldı. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Geçitli’nin Proje Koçluğu yaptığı Manisa TB Anadolu Lisesi Öğrencileri Alperen Turşucu ve Mustafa Kırtay, projeleriyle “İnsanlık Yararına Teknoloji Sosyal İnovasyon” kategorisinde finale yükselerek göz doldurdular. Proje Takımı Öğrencileri, 3 gün süren festivali ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da projelerinin uygulamalı sunumunu yaptı.



“Sorumluluk bilincine övgü”

Proje konularında taşıdıkları sosyal sorumluluk, teknolojinin insanlık yararına tasarlanması, inovatif milli bilim ve teknoloji üretimi ve ortak amaçta dayanışma ile çalışma disiplinine gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Proje Takımı öğrencilerini kutlayan Bakan Selçuk, geleceğe yönelik hedeflerinde öğrencilere ayrıca hayat boyu başarı dileklerini ifade etti.



“Gurur duyuyoruz”

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Okul Müdürü İlhan Kurban da, proje grubu öğrencilerinin yakaladıkları başarılarla gurur duyduklarını söyledi. Okul Müdürü İlhan Kurban ayrıca; Bilişim Kulübü ve Proje Takımlarının daha önce TÜBİTAK Organizasyonunda gerçekleştirilen çeşitli proje yarışmalarında da kendilerini kanıtlamayı başardığını belirtti.



“Güç ve moral vermeye devam edeceğiz”

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ise proje takımının festivale katılımına ilişkin olarak şunları ifade etti: “Okulumuz bünyesinde oluşturulan Bilişim Kulübü Öğrencilerimizi ve proje takımını yakaladıkları başarılar için tebrik ediyorum. TEKNOFEST 2020 Festivali’nde de göğsümüzü kabarttılar. Öğrencilerimiz daha önce de TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri yarışmasına katılarak hazırladıkları projeleriyle başarı elde etmişlerdi. Liselerini geçtiğimiz yılın en çok ERASMUS projesi üreten Eğitim Kurumu unvanına taşımışlardı. Bu vesileyle her alanda içinde bulunduğu Topluma ve Ülkesine faydalı, alanında uzman meslek sahibi bireyler yetiştirmek için mesleğini gönülden icra eden değerli öğretmenlerimize, okul yönetimimize ve yeri geldiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan değerli velilerimize saygı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Kıymetli öğrencilerimize de nice başarılarla dolu, sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum. Manisa Ticaret Borsası olarak öğrencilerimizin genel eğitim hayatlarında başarılı olmaları ve bu gibi organizasyonlara katılmaları için destek olmaya, güç ve moral vermeye devam edeceğiz.”

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