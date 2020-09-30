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Manisa’da korkutan rakam Manisa’da yeraltı su kaynakları hızla tükeniyor Manisa’da 50 metrelerde ulaşılan suya artık 400 metrelerde ulaşılıyor

İHA

Manisa’da korkutan rakam Manisa’da yeraltı su kaynakları hızla tükeniyor Manisa’da 50 metrelerde ulaşılan suya artık 400 metrelerde ulaşılıyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ile İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, Manisa TV ekranlarında yayınlanan ‘Gündem Özel’ programına konuk oldu. Programda, 2025 sene önce Manisa’da suya 50 metrelerde ulaşıldığı ancak şu an açılan sondajlarda suya 400 metrelerde ulaşıldığı vurgulandı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, Manisa TV ekranlarında Büşra Gürbüz’ün sunumuyla gerçekleştirilen ‘Gündem Özel’ programında içme suyu ile ilgili yatırım ve hizmetleri izleyicilerle paylaştı. İçme suyu temini noktasında bugüne kadar 400 adet sondaj açıldığı bilgisinin de paylaşıldığı programda, 2025 sene öncesinde suya 50 metrelerde ulaşılırken artık 400 metrelerde ulaşıldığının altı çizildi. Ayrıca öne çıkan konulardan biri de Devlet Su İşleriyle devam eden içme suyu barajı görüşmeleri oldu.

400 adet sondaj açıldı
Konuşmasına su temini için yürüttükleri çalışmalar ile devam eden Daire Başkanı Demir, “Genel Müdürlüğümüz kurulduğundan itibaren 400 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, içme suyuyla ilgili her türlü teklifimize hiç düşünmeden destek veriyor. Suya ulaşmak sanıldığı kadar kolay değil. Su kaynaklarımız yetersiz. 2025 sene önce 50 metrelerde bulduğumuz suyu şu an itibarıyla 400 metreler civarında buluyoruz. Suyun kalitesi açısından da ne kadar çok aşağıya inilirse o kadar çok ağır metalle karşılaşılabiliyor. Bu noktadan hareketle de sağlıklı içme suyu temin etmek adına 111 adet içme suyu arıtma tesisimiz mevcut” ifadelerini kullandı.

“Bizim en büyük su kaynağımız tasarruf”
Manisa’nın bir tarım şehri olduğunu vurgulayan Demir, “Hem içme hem kullanma suyunun yeraltından karşıladığı gibi sulama suyu da yeraltından karşılanıyor. Yazın yeraltı su kaynaklarının seviyesi bu sebeple çok düşüyor. İçme suyunu sadece MASKİ’nin sorumluluğunda olan bir şeymiş gibi düşünmemek gerek aslında. 1 milyon 400 bin insanın her ferdini ilgilendiren bir konu. Bizim en büyük su kaynağımız tasarruf. Suyu tasarruflu kullanmak zorundayız” dedi.

“İçme suyu barajı için görüşmeler devam ediyor”
Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Biz su kaynaklarımızın tamamına yakınını yeraltında karşılıyoruz. Yaz aylarında zaten su tüketimi fazlaydı. Pandemi dönemiyle birlikte daha da arttı” açıklamasını yaptı. DSİ’yle yürütülen baraj görüşmelerini de anlatan Aydınyer, “Geçmiş dönemde başlayan görüşmeler de halen devam ediyor. Akhisar Gürdük mevkiinde baraj yapılması. Ancak barajlarla ilgili konular Devlet Su İşlerinin koordinesinde ve kontrolünde gerçekleştiriliyor. Turgutlu ilçemizde Akçapınar ve Çıkrıkçı bölgelerinde içme suyu temini için planlanan barajlar var. Bunlar DSİ’nin koordinasyonunda halen devam etmekte. İçme suyunu bu gibi tesislerden alabildiğimiz takdirde yeraltı sularını kullanmamız da azalacak. Ve su kaynaklarımızı korumuş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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