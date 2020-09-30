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Sırt tulumbasıyla yangına müdahale etti Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu Yangın alanında meyve bahçesi olan Mehmet Karataş isimli vatandaş ta sırt tulumbasıyla dereden taşıdığı suyla yangına saatlerce müdahale etti Gördes’teki orman yangınında hasar tespit çalışmaları devam ediyor

İHA

Sırt tulumbasıyla yangına müdahale etti Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu Yangın alanında meyve bahçesi olan Mehmet Karataş isimli vatandaş ta sırt tulumbasıyla dereden taşıdığı suyla yangına saatlerce müdahale etti Gördes’teki orman yangınında hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesinde başlayan ve lodosun etkisiyle 21 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları gerçekleştirilen orman yangını sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 60 hektarlık bir alanın küle döndüğü yangında bazı çiftlikler ve araçlar da kullanılamaz hale geldi. Onlarca ekibin müdahale ettiği yangına köylüler de kendi imkanlarıyla müdahale ederken vatandaşlardan Mehmet Karataş ise saatlerce dereden aldığı suları ilaçlamada kullanılan sırt tulumbasıyla taşıyarak yangına müdahale etti.
Manisa’nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesinde başlayan ve 21 saat sonra kontrol altına alınabilen orman yangınının ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 60 hektar alan küle dönerken, yangında bazı çiftlik evleri ve araçlar da kullanılamaz hale geldi. Orman yangınında mahsur kalan 11 vatandaş kurtarılırken, dumandan etkilenen 6 vatandaştan 4’ü Gördes’te, 1’i Akhisar’da 1’i de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Yangına, 1 uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 10 su tankeri, 10 dozer, ayrıca çevre ilçe ve işletmelerden 21 su tankeri ve 4 dozer olmak üzere toplam 119 araç ile müdahale edildi.

Sırt tulumbasıyla müdahale
Yangının çıktığı alanda tarlası ve meyve bahçeleri bulunan Mehmet Karataş isimli vatandaş ise gece boyunca alevlerin her yeri aydınlattığını ve saatlerce dereden aldığı suları ilaçlamada kullanılan sırt tulumbasına çekerek yangına müdahale ettiğini anlattı. Lodosun etkisiyle yangının büyüdüğünü kaydeden Karataş, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede hala alevlerin olduğunu ve ekiplerin müdahaleye devam ettiğini söyledi. Özellikle bahçelik alanlardaki damlama sulama sistemlerinin plastik parçalarının zaman zaman alev aldığı bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

"Çalışmalar devam ediyor"
Manisa’nın Gördes ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Gördes Kaymakam vekili Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, "Yangın çok sevimsiz ve hiç haz etmediğimiz bir afet. Gördes ilçesi ormanlık alanlarla çevrili olarak çok zengin bir ilçe. Maalesef dün yaşadığımız ilçemize bağlı olan Karayağcı Mahallesinde başlayan ve yaklaşık olarak 60 hektarlık alana yayılan yangını ekiplerimiz 21 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarımız ve hasar tespitlerimiz devam ediyor" dedi.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirten Sandıkçı, ilçede ve bölgede 3 aydır kuraklık olduğunu ve ilçe sakinlerinin çok dikkatli olmasını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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