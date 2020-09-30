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Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, Türkiye birincisi oldu

DHA

Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, Türkiye birincisi oldu


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA´da, pandemi sürecinde annesiyle birlikte hastaneye giden ve sıra alma cihazına dokunduğu sırada annesinin `mikrop vardır, dokunma, elleme´ uyarısı üzerine proje üreten Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi, Aybüke Demirok, TEKNOFEST 2020´de Türkiye birinciliği kazandı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye´nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle dünyanın en büyük Uzay ve Teknoloji Festivali 'TEKNOFEST 2020', bu yıl Gaziantep´te düzenlendi. Festivale katılan Manisa Bilim ve Sanat Merkezi´nin (BİLSEM) 4´üncü sınıf öğrencisi Aybüke Demirok, insanlık yararına teknoloji yarışması sağlık ve ilk yardım kategorisinde birincilik kazandı. Danışmanlığını sosyal bilgiler öğretmeni Melek Geylani Bayram´ın yaptığı 'Dokun-Ma-Tik' isimli proje büyük beğeni toplayarak, yaklaşık 5600 proje arasından Türkiye birincisi olarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.
'ANNEM KIZDI, PROJE ÜRETTİM'
MANİSA BİLSEM 4´üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Aybüke Demirok, annesiyle hastanede yaşadığı diyaloğun projesine ilham verdiğini dile getirdi. Demirok, "Ben koronavirüs döneminde annemle birlikte hastaneye gitmiştim. Orada annem bana kızmıştı, 'Mikrop vardır, dokunma, elleme' diye. Ben de 'Bana dokunma diyorsun ama sıra alabilmek için sıra
alma cihazına dokunmamız gerekiyor anne' demiştim. İşte buradan yola çıkarak projemi tasarlamaya başladım. Bu projeyle bulaşıcı hastalıklarının yayılmasını ve geniş kitlelere ulaşmasının önüne geçebilmek adına hastaneler, vergi daireleri, nüfus müdürlükleri, bankalar, postaneler gibi çoklu işlem yapılan kuruluşlarda temas gerektiren unsurları ve buralarda geçirilen vakitleri en aza indirmeyi hedefledik. Biz, bu işe hastalığın, virüsün, mikrobun en fazla olduğu yer olan hastanelerden başladık. Hastanelerde her gün binlerce kişinin muayene sırası alabilmek için sıra cihazlarının dokunmatik ekranlarına veya düğmelerine temas ettiğini düşündüğümüzde bu cihazların mikrop yuvası olduğunu söyleyebiliriz. Biz de bunun önüne geçebilmek adına hastanelerdeki cihazları temas gerektirmeden kişinin hasta kaydını oluşturup, muayene sırasını veren sıra alma cihazlarıyla değiştirmeyi düşündük" diye konuştu.
CİHAZ YENİ KİMLİKLERE GÖRE TASARLANDI
Demirok, tasarladığı cihazın çalışma biçimine de değinerek, "Hastanelerdeki sıra alma cihazında, kimliğinizin arkasındaki bakanlığın yeni uygulaması olan barkodu okuyacak bir barkod okuyucu bulunacak. Sıra almak isteyen kişi, kimliğinin arkasındaki barkodu okutarak, sistemde hasta kaydını oluşturmuş olacak. Bu sayede kişi, hasta kaydı için bir daha sıra
bekleyip, hastanelerde vakit geçirme sürecini uzatmayacak ve hasta kaydını temassız ve sorunsuz oluşturduğu için kendini korumuş olacak" diye konuştu.
KAYMAKAM TEŞEKKÜR EDEREK, ÖDÜL VERDİ
Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, bilim ve sanat merkezini ziyaret ederek, Aybüke Demirok ve danışman öğretmen Melek Geylani Bayram´ı ödüllendirdi. Ayrıca Kaymakam Çaykara, insanlık yararına teknoloji kategorisi afet yönetimi kategorisinde uçaklar için güvenli iniş sistemi projesi ile Türkiye üçüncüsü olan 8´inci sınıf öğrencileri Cüneyt Yümer ve İsmail Çeşmeci´yi de ödüllendirdi. Ziyarette Manisa BİLSEM Müdürü Özgür Emeksiz de hazır bulundu. Kaymakam Çaykara, projenin kamu kurum binalarında yaygınlaşması gerektiğini de sözlerine ekledi.
FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN
2020-09-30 21:23:21

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