Saruhanlı'ya 98 araçlık ikinci otopark

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçedeki otopark sorununa çözüm sağlamak amacıyla, geçtiğimiz yıllarda yıkılan Milli Egemenlik İlkokulu bahçesini 98 araçlık otoparkta dönüştürmek için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saruhanlı'nın her geçen gün büyüyüp geliştiğini, buna bağlı olarak ilçe merkezinde otopark sıkıntısı ortaya çıktığını belirtti.

Bu duruma çözüm getirmek amacıyla ilçedeki boş alanları değerlendirdiklerini ifade eden Bilgin, bu kapsamda yıllardır kullanılmayan Milli Egemenlik İlkokulu bahçesini otoparkta dönüştürmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu sayede Saruhanlı'daki otopark sorununa bir nebze olsun çare olmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Bilgin, "İlçemizde Hükümet Konağı'nın karşısında yıllardır kullanılmayan alanı otoparka dönüştürüyoruz. Bu bölgede 5'i engelli aracı park yeri olmak üzere toplam 98 adet park alanımız olacak. Böylelikle hem atıl halde ki alanı değerlendirmiş olacağız. Hem de otopark sıkıntısını hafifletmiş olacağız. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Saruhanlı Belediyesi, mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan ancak bir kaç yıldır atıl halde bulunan PTT binası önündeki alanı da geçen yıl otoparka dönüştürmüştü.

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