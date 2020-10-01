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Ölen arkadaşlarının mahsulünü el birliğiyle topladılar Mahalle sakinleri toplanan mahsulü satarak, kalp krizinden vefat eden adamın yalnız kalan eşine destek oldular

İHA

Ölen arkadaşlarının mahsulünü el birliğiyle topladılar Mahalle sakinleri toplanan mahsulü satarak, kalp krizinden vefat eden adamın yalnız kalan eşine destek oldular

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'nde bir çiftçinin hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçen mahalleli, tarlada kalan ürünleri el birliği ile topladı. Ürünlerin satışını da yapan mahalle sakinleri, ürünlerden kazanılan parayı vefat eden çiftçinin eşine teslim etti.
Manisa'nın Alifakı Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 46 yaşındaki Üzeyir Yazım, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yazım'ın 30 dönümlük biber tarlasında ise ürünleri hasat edilmeden kaldı. Hasat edilmediği takdirde ürünlerin çürümesi tehlikesine karşı duyarsız kalmayan Alifakı Mahallesi sakinleri, Mahalle Muhtarı Burhanettin Top öncülüğünde harekete geçti. 60 mahalle sakini, kendi işlerinden fedakarlık ederek 30 dönümlük tarladaki ürünleri topladı. Toplanan ürünler daha sonra Karakurt Mahallesi'ne götürülerek 25 bin TL'ye satıldı. Elde edilen 25 bin TL'lik gelir ise Üzeyir Yazım'ın eşi Firdevs Yazım'a teslim edildi.
Alifakı Mahallesi Muhtarı Burhanettin Top, "Alifakı Mahalle sakinleri olarak aramızdan 2 gün önce ayrılan Üzeyir kardeşimizin mahsulünü tarladan topladık. Allah kimseye böyle acı ölüm tattırmasın. Biz Alifakılılar olarak yardımlaşmayı, bütünleşmeyi seven bir halkız. Allah kimseyi yalnız bırakmasın" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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